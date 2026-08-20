Можно ли унаследовать зависимость от алкоголя: ответ врача

Некоторые генетические особенности влияют на обмен алкоголя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Алкогольная зависимость не передается человеку напрямую от родителей, однако наследственные особенности могут влиять на вероятность ее развития. Врач-нарколог, кандидат медицинских наук Николай Чередниченко рассказал, какую роль в формировании зависимости играют гены. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Зависимость – сложное заболевание, в котором переплетаются гены, окружение, привычки и личный выбор. Наследуется не сама зависимость, а особенности обмена веществ и работы нервной системы», – заявил Чередниченко.

По словам врача, некоторые генетические особенности влияют на обмен алкоголя, работу системы вознаграждения мозга и склонность к импульсивному поведению. При этом важную роль играет и среда, в которой растет человек. Если в семье спиртное регулярно используют для снятия стресса или оно становится привычной частью повседневной жизни, ребенок может перенять такую модель поведения.

Дополнительными факторами риска специалист назвал психологические травмы, хронический стресс и окружение, в котором алкоголь широко употребляется. Наследственность может повышать предрасположенность, но не означает, что у человека обязательно разовьется зависимость.

Ранее сайт KP.RU писал, какие признаки могут указывать на алкогольную зависимость у мужчин и женщин и почему алкоголизм нельзя считать просто вредной привычкой.