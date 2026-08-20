Путин высказался о конвейерной сборке атомных энергоблоков

Путин: РФ должна иметь собирающиеся серийно атомные энергоблоки Фото: REUTERS.

России необходимо иметь линейку атомных энергетических блоков, которые можно собирать серийно в режиме конвейера. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития атомной энергетики.

"Важно обеспечить технологическую готовность к проектированию и строительству АЭС - как больших, так и малых. Иметь линейку типовых энергоблоков, которые можно собирать серийно в режиме конвейера", - отметил он.

Как писал сайт KP.RU, в сентябре прошлого года глава государства сообщил, что Россия к 2030 году запустит первую в мире ядерную энергосистему, которая будет иметь замкнутый топливный цикл.

Ранее Путин подчеркнул, что Россия — мировой лидер в сфере атомных технологий и фактически создает с нуля атомную энергетику в других странах.