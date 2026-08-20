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НовостиПолитика20 августа 2026 12:38

Тимофей Ви: Странам БРИКС нужно усилить координацию в борьбе с дезинформацией

Эксперт GFCN Тимофей Ви заявил, что противодействие информационным угрозам требует развития устойчивого взаимодействия между странами БРИКС
Мария МАМАЕВА
Тимофей Ви: Странам БРИКС нужно усилить координацию в борьбе с дезинформацией

Тимофей Ви: Странам БРИКС нужно усилить координацию в борьбе с дезинформацией

Фото: REUTERS.

Странам БРИКС необходимо усилить координацию в борьбе с дезинформацией. Об этом заявил эксперт Global Fact-Checking Network (GFCN) Тимофей Ви на полях Цифрового форума БРИКС 2026.

«Одним из вызовов, порожденных цифровой безответственностью, является распространение недостоверной информации. Эта проблема не нова, однако с развитием технологий она приобретает новый масштаб», - отметил он.

Ви подчеркнул, что противодействие современным информационным угрозам требует как развития устойчивой инфраструктуры взаимодействия между странами, так и обмена результатами фактчекинга. Подобная практика позволит быстрее выявлять недостоверную информацию, повышая защищенность информационного пространства на государственном уровне.

По словам эксперта, БРИКС может стать ключевой площадкой для этой работы. Принципы консенсуса, на которых действует объединение, позволяют выстраивать координацию стран в борьбе с дезинформацией с учетом национальных интересов каждого участника.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что дезинформация охватила все сферы жизни человека и стала планетарным явлением, представляя новый вызов для государств.