Песков: в графике Путина пока нет встречи с эмиссаром Ватикана Галлахером Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В графике президента Российской Федерации Владимира Путина пока не запланирована встреча с секретарём Ватикана по международным делам Полом Ричардом Галлахером, который посетит Москву в конце августа. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Я пока не буду забегать вперёд. На следующей неделе, в настоящий момент в графике президента такой встречи нет, но контакты, разумеется, будут», — сказал представителям СМИ Песков.

Визит Галлахера в Россию запланирован на 25–28 августа. 27 августа он возглавит мессу в Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве.

Ранее KP.RU писал, что американский рэпер Канье Уэст, который планирует концерты в Петербурге 10 и 11 октября, мечтает лично встретиться с Владимиром Путиным. Однако Дмитрий Песков заявил, что такой встречи не будет.