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НовостиПолитика20 августа 2026 12:43

Песков: в графике Путина пока нет встречи с эмиссаром Ватикана Галлахером

Визит секретаря Ватикана по международным делам в Москву запланирован на 25–28 августа
Анна АДАМАЙТЕС
Песков: в графике Путина пока нет встречи с эмиссаром Ватикана Галлахером

Песков: в графике Путина пока нет встречи с эмиссаром Ватикана Галлахером

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В графике президента Российской Федерации Владимира Путина пока не запланирована встреча с секретарём Ватикана по международным делам Полом Ричардом Галлахером, который посетит Москву в конце августа. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Я пока не буду забегать вперёд. На следующей неделе, в настоящий момент в графике президента такой встречи нет, но контакты, разумеется, будут», — сказал представителям СМИ Песков.

Визит Галлахера в Россию запланирован на 25–28 августа. 27 августа он возглавит мессу в Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве.

Ранее KP.RU писал, что американский рэпер Канье Уэст, который планирует концерты в Петербурге 10 и 11 октября, мечтает лично встретиться с Владимиром Путиным. Однако Дмитрий Песков заявил, что такой встречи не будет.