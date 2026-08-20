Лихачев: Росатом ведет переговоры с 15 странами о строительстве 50 энергоблоков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Росатом ведет переговоры с 15 странами о строительстве 50 энергоблоков. Об этом сказал генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы работаем над дальнейшим расширением нашего зарубежного присутствия. <…> Кроме того, еще в 15 странах ведем переговоры, рассчитанные примерно на 50 пакетных соглашений», - сказал Лихачев.

Кроме того, Лихачев доложил главе государства, что корпорация уже имеет договоренности о строительстве 17 блоков в шести странах.

Также он подчеркнул, что строительство токамака с реакторными технологиями обеспечит Российской Федерации лидерство в области термоядерной энергетики.

Ранее сайт KP.RU писал, что уже в 2027 году Росатом планирует приступить к возведению атомной станции малой мощности (АСММ) в Мьянме.