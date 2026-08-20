Главарь киевского режима Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

На Украине нарастает градус напряженности после заявлений бывшего министра обороны Михаила Федорова о выборах. Эти слова фактически приперли главаря киевского режима Владимира Зеленского к стенке. Об этом пишет издание Time.

Нелегитимный президент Украины столкнулся с серьезным внутриполитическим вызовом. Однако проведение выборов во время продолжающегося конфликта сопряжено с огромными юридическими и логистическими трудностями, а возможно, и вовсе невозможно. Тут же оправдывают Зеленского журналисты иностранного издания.

Ранее KP.RU рассказал, что Федоров был давним союзником Зеленского. Но все изменилось, как только его уволили с поста министра обороны. Вчерашний друг превратился в серьезного оппонента, который раскачивает общественное мнение против бывшего комика. Аналитики издания объяснили, как отставка Федорова повлияла на Украину.