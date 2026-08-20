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НовостиЭкономика20 августа 2026 13:07

Сервис «Золотая корона» откажется от лицензии для работы в Европе

Компания Koronapay Europe Limited отзывает лицензию на работу в Европе после введения ЕС санкций
Мария МАМАЕВА
Сервис «Золотая корона» откажется от лицензии для работы в Европе

Сервис «Золотая корона» откажется от лицензии для работы в Европе

Фото: REUTERS.

Российский сервис платежных систем «Золотая корона» откажется от лицензии на работу для своей зарубежной структуры KoronaPay Europe в Европе. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Компания Koronapay Europe Limited <...> добровольно отзывает свою лицензию. Соответственно, <...> не будет предлагать или предоставлять какие-либо регулируемые услуги, новые переводы недоступны», - говорится в заявлении.

Причиной стало согласование Евросоюзом 21-го пакета санкций, в список которых попали 94 российских и 4 иностранных банка, а также 33 кредитные и финансовые организации.

Ранее KP.RU сообщал, что президент РФ Владимир Путин высказался на тему антироссийских санкций. Как заявил глава государства, с 2022 года западные страны бьют рекорды по количеству введенных против России ограничений.