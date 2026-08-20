Россиянин ответит перед судом за попытку теракта: вот что он хотел сделать

Россиянин ответит перед судом за попытку теракта Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд приговорил жителя Ставрополя к 17 годам за подготовку теракта на мемориале «Вечная Слава» на День защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона в своем официальном канале в «Максе».

«Фигурант уголовного дела получил задание совершить террористический акт путем взрыва на территории мемориального памятника "Вечная Слава" в краевой столице в момент проведения мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества», — говорится в сообщении от надзорного органа.

Суд назначил подсудимому 17 лет лишения свободы. Причем первые четыре года он будет отбывать в тюрьме, а оставшиеся — в колонии строгого режима. Штраф — 600 000 рублей и ограничение свободы — два года. Отмечается, что перед вынесением обвинительного приговора оценивалась позиция подсудимого и его радикальные взгляды относительно РФ и народа.

Ранее KP.RU сообщил, что в Краснодаре силовики предотвратили теракт. Сообщается, что в опасности был сотрудник военкомата, на него покушались общеопасным способом.