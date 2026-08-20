Тимур Родригез собираетcя обжаловать решение по алиментам: адвокат раскрыл подробности

Сторона телеведущего просила пересмотреть условие об оплате перелетов детей бизнес-классом. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд не изменил условия выплаты алиментов, которые Тимур Родригез должен перечислять на содержание детей. Адвокат Сергей Жорин рассказал, что сторона телеведущего намерена обжаловать решение Мосгорсуда. Об этом пишет Super.ru.

«Учитывая существенно изменившееся и документально подтвержденное финансовое положение, мы просили снизить ежемесячную выплату до 500 тысяч рублей – это, на секундочку, почти 23 прожиточных минимума для ребенка в Москве», – отметил Жорин.

По словам адвоката, сейчас сторона Родригеза еще не получила мотивированное определение суда. После того, как документ будет изготовлен и изучен, решение планируют обжаловать. Речь идет о снижении ежемесячных выплат с 1,5 миллиона до 500 тысяч рублей.

Также адвокат сообщил, что сторона телеведущего просила пересмотреть условие об оплате перелетов детей бизнес-классом, предложив заменить его на эконом-класс. Однако суд первой инстанции не поддержал и это требование. Жорин отметил, что теперь сторона Родригеза продолжит добиваться пересмотра решения.

Напомним, с шоумена пытались взыскать более 7 миллионов рублей по алиментным обязательствам. 26 мая в отношении артиста были возбуждены два исполнительных производства на общую сумму свыше 7,1 миллиона рублей.