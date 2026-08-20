Под брендом «Я твой номер один» Билан может выпускать аксессуары и одежду Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Певец и заслуженный артист России Дима Билан зарегистрировал товарный знак «Я твой номер один». Эту информацию выяснил сайт KP.RU с помощью сервиса проверки контрагентов Rusprofile.

Исходя из данных сервиса, исполнитель еще 4 августа запатентовал собственный бренд. Правами на знак Билан будет обладать вплоть до марта 2036 года. Под брендом артист может выпускать диски, пластинки, альбомы, аксессуары, одежду, обувь, парфюмерию, различные предметы для дома. Кроме того, он имеет право организовывать концерты и другие мероприятия.

В настоящий момент Билан входит в состав учредителей компаний ООО «РДВ с» и ООО «Тристум». Более того, у него есть действующее ИП в художественной сфере.

Композиция Number One Fan Димы Билана увидела свет в 2007 году. Ее презентация состоялась на церемонии премии МУЗ-ТВ. Благодаря участию известных зарубежных специалистов в области звукозаписи трек мгновенно завоевал популярность и стал одним из главных хитов прошлого десятилетия. Работа над песней проходила в Соединенных Штатах, где над ней трудились знаменитые продюсеры Джим Бинз и Тимбалэнд.

А вот версия на русском языке под названием «Я твой номер один» была выпущена на год позже - в 2008 году.

Ранее стало известно, что L’Oreal зарегистрировала в России товарный знак краски для волос. Заявку компания отправила еще в феврале 2025 года, ее оформили в августе 2026 года.