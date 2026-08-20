AC: Украине придется вернуться к переговорам с Россией на худших условиях Фото: Shutterstock.

Украина терпит поражение на линии боевого соприкосновения, а также в экономическом плане, в связи с чем будет вынуждена вернуться к переговорам с Россией на гораздо худших для себя условиях, чем в 2022 году. Об этом сообщает The American Conservative.

По информации источника, ВСУ испытывают нехватку людей, а запас ракет-перехватчиков Patriot "приближается к нулю".

"Украина была готова к переговорам о мире на выгодных для себя условиях весной 2022 года, проект был составлен переговорщиками с Украины. Но США и Великобритания увели Украину с пути переговоров, толкнув ее на продолжение конфликта", - отмечает автор материала.

В статье отмечается, что Западу нужно принести извинения украинцам за срыв переговоров в 2022 году.

Ранее помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский ответил на вопрос о возможности возобновления переговоров по украинскому урегулированию в Стамбуле. По его словам, в этом вопросе "время покажет".