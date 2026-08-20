В Сеуте около 1,7 тысячи мигрантов переселили с пляжа во временные центры Фото: Shutterstock.

Около 1700 мигрантов покинули пляж Трамплин в Сеуте, их сопроводила полиция и направила в два временных пункта. Об этом передает новостное агентство EFE.

«Около 1,7 тысячи мигрантов в четверг пешком и в сопровождении сотрудников национальной полиции покинули пляж Трамплин в рамках операции по ликвидации расположившегося там стихийного лагеря и переводу находившихся в нем людей в новые временные пункты размещения», — сообщается в статье иностранного издания.

Люди покидали пляж добровольно. Полиция прибыла в четверг утром и попросила собрать вещи. Правительство Испании и власти Сеуты создают временные пункты приема с общей вместимостью более 5 тысяч мест.

Ранее KP.RU сообщил, что многие европейцы недовольны наплывом мигрантов в испанской Сеуте. Отмечается, что в городе начались беспорядки, некоторые переселенцы устраивают дебош, требуя политического убежища.