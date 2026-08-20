В Адыгее усиливают контроль за коммунальной инфраструктурой перед отопительным сезоном

Фото: пресс-служба Главы Республики Адыгея.

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов принял участие в совещании под председательством вице-премьера Правительства РФ Марата Хуснуллина. Заседание президиума Правительственной комиссии по региональному развитию проходило в формате видеоконференцсвязи. Ключевым вопросом повестки стала подготовка регионов страны к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов. В ходе мероприятия Марат Хуснуллин поручил региональным властям принять исчерпывающе меры для повышения надёжности коммунальных объектов и гарантировать бесперебойную подачу тепла гражданам.

«Держу на личном контроле все вопросы, касающиеся развития коммунальной инфраструктуры и подготовки региона к зиме. Работаем в соответствии с утвержденным Комплексным планом мероприятий, который включает подготовку всех котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов, газопроводов, а также водозаборов, водопроводных и канализационных сетей», – отчитался Глава Адыгеи.

Глава республики также сообщил, что на текущий момент все работы идут согласно графику и в установленные сроки. С июня текущего года в муниципальных образованиях начали действовать межведомственные комиссии, которые проводят инспекции объектов ЖКХ. Особое внимание уделяется оперативному исправлению всех зафиксированных недочётов. К 15 ноября каждое муниципальное образование должно оформить паспорта готовности к предстоящему отопительному сезону.

Перед главами городов и районов, а также перед руководителями профильных ведомств и организаций Мурат Кумпилов поставил задачу активизировать работу по приведению всех объектов жилищно-коммунального хозяйства в нормативное состояние. Помимо этого, поручено продолжать модернизацию и внедрять энергосберегающие решения, в том числе в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Приоритетное внимание при этом уделяется социальным учреждениям — школам, больницам и детским садам. Также коммунальные объекты должны быть обеспечены резервными источниками электроснабжения на случай аварийных ситуаций.

«Необходимо также предусмотреть риски, возможные варианты их предупреждения для обеспечения надежной и бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства в отопительный период», – подчеркнул Мурат Кумпилов.