«Сначала испугалась»: мать девочки, нарисовавшей Смешариков, рассказала о поддержке всей России

Девочку обвинили в вандализме за рисунок «Смешариков» на детской площадке. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Мать 14-летней девочки из Тульской области, которая нарисовала рисунок «Смешариков» на детской площадке, рассказала о реакции на произошедшее. Она поделилась, что семья получила поддержку от людей со всей России. Об этом пишет RT.

«Сначала испугалась... 14 лет ребенку, она узнает о том, что на нее пишут заявление в полицию за рисунок на детской площадке», – поделилась женщина.

По словам матери, сначала с семьей связались представители администрации и заявили, что рисунок портит внешний вид площадки, после чего власти намеревались обратиться в полицию.

Женщина назвала произошедшее абсурдной ситуацией. Она добавила, что девочка с детства увлекается рисованием, самостоятельно учится и изучает в интернете различные техники. В будущем школьница хочет стать художником или работать в сфере IT.

На ситуацию также отреагировала Маргарита Симоньян, которая выступила в защиту девочки. По мнению журналиста, прежде чем требовать соблюдения закона от ребенка, чиновникам стоило самим обратить внимание на требования законодательства.