В одном городе ЕС запретили велосипеды: что случилось Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Мэр Комо Алессандро Рапинезе запретил велосипеды в центре города. Это произошло сразу после того, как он оказался под колесами такого транспорта. Об этом пишет The Guardian.

«Люди действуют исходя из собственного опыта, и я знаю, каково это — быть сбитым одной из этих тварей», — цитирует издание мэра.

Отмечается, что в одном из европейских городов с сентября 2026 года запретят использование велосипедов на 30 улицах. Местные жители и политики обвиняют мэра в личной мести после инцидента на электровелосипеде и готовят протесты. Рапинезе признал, что его решение вызвано личным травматичным опытом с электровелосипедом.

Ранее KP.RU сообщил, что в Госдуме предложили ввести запрет на электросамокаты для курьеров. Был выдвинут законопроект, который запрещает ездить курьерам на электросамокатах по тротуарам.