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НовостиПолитика20 августа 2026 15:14

Путин оценил роль атомной энергетики в России, журналиста FAZ хотят объявить в розыск, история со "Смешариками" успешно завершена: главные события 20 августа

Владимир Путин назвал атомную энергетику предметом гордости РФ
Сергей ГАПЧУК
Владимир Путин назвал атомную энергетику предметом гордости РФ

Владимир Путин назвал атомную энергетику предметом гордости РФ

Фото: REUTERS.

Атомная энергетика с концентрацией технологий, производственных и строительных решений является предметом гордости России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на профильном совещании по атомной отрасли.

"Сегодня атомная энергетика с ее мощной концентрацией науки, технологий, передовых материалов, производственных и строительных решений... предмет гордости нашей страны", - отметил глава государства.

Также российский лидер подчеркнул, что РФ — единственная страна в мире, обладающая всеми компетенциями в цепочке ядерной энергетики.

Журналист Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэль Мартенс еще не объявлен в международный розыск. Вопрос по этому поводу все еще решается. Ранее он выступал с призывами "посодействовать в убийствах русских".

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