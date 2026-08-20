Путин оценил роль атомной энергетики в России, журналиста FAZ хотят объявить в розыск, история со "Смешариками" успешно завершена: главные события 20 августа

Владимир Путин назвал атомную энергетику предметом гордости РФ Фото: REUTERS.

Атомная энергетика с концентрацией технологий, производственных и строительных решений является предметом гордости России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на профильном совещании по атомной отрасли.

"Сегодня атомная энергетика с ее мощной концентрацией науки, технологий, передовых материалов, производственных и строительных решений... предмет гордости нашей страны", - отметил глава государства.

Также российский лидер подчеркнул, что РФ — единственная страна в мире, обладающая всеми компетенциями в цепочке ядерной энергетики.

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