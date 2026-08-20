В истории со «Смешариками» поставлена точка: будут ли наказывать девочку? Фото: официальная страница в соцсети Администрации г. Болохово Киреевского района

История с нарисованными «Смешариками» подошла к своему завершению. Об этом рассказала омбудсмен по правам человека Яна Лантратова.

Лантратова сообщила, что губернатор Тульской области Дмитрий Миляев занял однозначную позицию, он намерен защитить ребенка и семью девочки. Чиновник лично связался с родителями и успокоил их. Любые преследования в адрес девочки прекращены.

«Губернатор заверил нас, что все излишние усердия местных властей направит в нужное русло. И это действительно главное. Никакого преследования в отношении ребёнка и его семьи быть не может, не должно и не будет», — подчеркнула Лантратова в своем обращении.

Губернатор предложил созидательный подход: привлекать детей и их семьи к общественной деятельности и поддерживать творческий потенциал. Это позволит не подавлять инициативу, а создавать условия для развития, подчеркнула омбудсмен.

Ранее KP.RU подробно рассказали историю девочки, которая решила украсить свой город ярким рисунком и вдруг попала под гнев администрации города. Родители несовершеннолетней были убеждены, что происходит какая-то ошибка.