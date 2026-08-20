Рэпер Lil Pump попал в базу «Миротворца» после поездки в Москву

Администрация «Миротворца» обвинила Lil Pump в поддержке России. Фото: Ollie Millington / Rmv/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский рэпер Lil Pump оказался в базе данных украинского экстремистского сайта «Миротворец» после того, как посетил Москву. Об этом сообщается на самом ресурсе.

Создатели сайта утверждают, что артист публично поддерживает Россию и принимает участие в пропагандистских акциях, целью которых, по их мнению, является ослабление санкционного давления на страну.

Стоит отметить, что 25-летний исполнитель обрел известность в середине 2010-х годов благодаря платформе SoundCloud. Рэпер стал одним из первых музыкантов, использовавших этот сервис для продвижения своего творчества. В российскую столицу артист прибыл 20 августа. Согласно имеющимся данным, уже 22 августа у него запланировано сольное выступление в городе.

Ранее сообщалось, что бывшую замглавы офиса Зеленского Ирину Мудрую добавили в базу сайта «Миротворец». До этого женщину уволили из аппарата правительства из-за коррупционного скандала.