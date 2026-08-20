Россиянам назвали обязательные правила безопасности для сплава по реке

Даже на спокойной воде спасательный жилет должен быть у каждого участника. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сплав по реке может стать хорошим вариантом для активного отдыха, однако новичкам важно заранее учесть особенности такого маршрута. Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин рассказал, какие правила помогут избежать неприятностей. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Просто так сплавляться по реке без подготовки я бы не рекомендовал. Есть рафтинг, есть специальные компании, которые занимаются организацией сплавов. Они обеспечивают безопасность: специально подготовленная лодка – рафт, спасательные жилеты, каска, гидрокостюмы, инструктор, предварительная подготовка», – уточнил Щетинин.

Тем, кто впервые отправляется на воду, лучше не выбирать сложные маршруты самостоятельно, заявил эксперт. Безопаснее обратиться к организаторам сплавов или отправиться вместе с инструктором, который поможет подготовиться и объяснит правила поведения на реке.

Даже на спокойной воде спасательный жилет и каска должны быть у каждого участника. Кроме того, Щетинин посоветовал держаться недалеко от берега, не заходить на судовой ход и не приближаться к мостам и другим инженерным сооружениям. Перед сплавом группе стоит зарегистрироваться в МЧС – это в случае необходимости ускорит поиск.

Ранее в Красноярском крае мужчина, женщина и их восьмилетний сын пропали во время сплава по реке Кан.