Несколько детей и беременная женщина оказались в ловушке на канатной дороге в Уфе: подробности Фото: Светлана Макеева. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе 14 человек застряли на канатной дороге из-за отключения электричества. В ловушке оказалось несколько детей и беременная девушка. Отмечается, что спасатели эвакуировали их, пострадавших нет. Об этом пишет «КП-Уфа» со ссылкой на пресс-службу управления гражданской защиты города.

Инцидент произошел в районе «Трамплина» на улице Менделеева.

«Пострадавших нет — только эмоции, благодарности и улыбки», — так «Комсомолке» прокомментировали ситуацию спасатели, которые выехали на вызов. Присутствие медиков не потребовалось.

Ранее KP.RU сообщил о похожем инциденте, который произошел в прошлом году в курортной зоне Нальчика. Только тогда ситуация развивалась серьезнее, канатная дорога не только остановилась, но и оборвалась.