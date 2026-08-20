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НовостиОбщество20 августа 2026 15:56

Синоптик раскрыл правду об «аномальных» ливнях в Москве

Синоптик Ильин: Никаких тропических ливней в Москве не будет
Анастасия ПИГИНА
Синоптик развеял слухи о тропических ливнях в Москве

Синоптик развеял слухи о тропических ливнях в Москве

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Москву действительно ждут дожди, однако называть их аномальными или тропическими оснований нет. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, насколько сильными будут осадки в столичном регионе. Об этом пишет «Абзац».

«Сообщения в СМИ об аномальных ливнях – это просто суматоха, никакими тропическими осадками подступающий фронт назвать нельзя. Основной циклон будет проходить гораздо западнее Московского региона и подниматься на север», – пояснил Ильин.

Сильнее всего непогода затронет западные регионы европейской части России. Дожди ожидаются в Калининградской, Псковской, Новгородской, Ленинградской и Вологодской областях, а также в Санкт-Петербурге. В Москве и Подмосковье осадки будут значительно слабее.

В северных и западных районах Подмосковья за три часа может выпасть около 8-13 мм дождя, а в столице – от 2 до 7 мм. Основная порция осадков пройдет в ночь на пятницу, к утру погода начнет улучшаться. В субботу возможны отдельные дожди и грозы, но, по словам синоптика, ничего необычного в этом нет.

Ранее москвичам рассказали, что в ночь на четверг температура опустится до +10…+13 градусов благодаря влиянию южного антициклона. Днем погоду вновь может ухудшить атмосферный фронт с запада, воздух прогреется до +20…+23 градусов.