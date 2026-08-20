Пираты захватили судно, битком набитое оружием

Пираты захватили судно с оружием у берегов Сомали Фото: REUTERS.

Неизвестные боевики захватили у берегов Сомали судно с турецким оружием. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По данным издания, грузовое судно LUTUF под флагом Камеруна захватили примерно в 6,5 км от населенного пункта Маррайя. На борту находились оружие, оборудование для связи и спутниковая аппаратура, предназначенные для турецкого военного учебного центра в Могадишо.

В публикации отметили, что экипаж состоит из десяти человек: шести граждан Индии, двух граждан Сербии, а также граждан Турции и Грузии.

Как писал сайт KP.RU, 17 августа у побережья Сомали неизвестные вооруженные люди взяли под контроль гражданское грузовое судно. Как сообщает британское Управление морских торговых операций (UKMTO), инцидент произошел в непосредственной близости от местного населенного пункта.