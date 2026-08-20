Признанный иноагентом журналист Еловский* объявлен в розыск

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Признанный иностранным агентом журналист Дмитрий Еловский* объявлен в розыск. Это следует из размещённой в базе розыска российского МВД информации.
Сообщается, что 40-летний Еловский* разыскивается по статье уголовного кодекса. Номер статьи УК, по которой правоохранительные органы разыскивают иноагента, не указан.
В реестр иноагентов Минюст внёс Дмитрия Еловского* в 2023 году. Ранее он работал в ряде СМИ оппозиционного толка.
Накануне в России объявили в розыск Татьяну Становую*, журналиста и политолога, ранее внесенную в список иноагентов. Сообщалось, что это связано с деятельностью журналистки в организации, признанной нежелательной в РФ.
Кроме того, МВД России объявило в розыск политолога Антона Барбашина*, также признанного иноагентом.
*Внесены Минюстом РФ в список физических лиц, признанных иностранными агентами.