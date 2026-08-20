Euractiv: В Дании перенесли сроки по строительству завода для Украины Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Проект компании Fire Point по созданию в Дании предприятия для производства твердого ракетного топлива для Украины столкнулся с проблемами. Строительство завода было перенесено на конец 2027 года, а стоимость проекта возросла втрое. Об этом сообщает Euractiv.

Согласно этим данным, первоначальная смета проекта оценивалась в 50 млн евро, тогда как сейчас она достигла 150 млн евро.

По информации портала, датские власти устранили более 20 административных барьеров для строительства завода, однако это не принесло результата.

Как пояснил Euractiv, сроки были перенесены из-за приобретения компанией здания, которое не соответствует требованиям безопасности для производства взрыво- и токсичных веществ. В связи с этим фирма приняла решение построить новое здание для завода в Дании с нуля.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Киев использовал территорию Дании для организации кибератак против России.