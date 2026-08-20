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НовостиОбщество20 августа 2026 22:38

Житель Мордовии признался, что заживо сжёг спящего собутыльника

Уголовное дело возбуждено по факту убийства с особой жестокостью
Мария ПАВЛОВА
В Мордовии мужчина заживо сжёг собутыльника, его задержали.

В Мордовии мужчина заживо сжёг собутыльника, его задержали.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

В Мордовии мужчина заживо сжёг знакомого, с которым вместе распивал спиртное. Об этом информирует пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

«Днем 17 августа в селе Ичалки после совместного распития спиртного в недостроенном гараже обвиняемый облил бензином спящего 39–летнего знакомого и поджег. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия», - сказано в релизе.

Сообщается, что уголовное дело возбуждено по факту убийства с особой жестокостью. Мужчина задержан, он признался в причастности к убийству и рассказал об обстоятельствах совершения преступления.

Ранее в Ульяновске конфликт собутыльников из-за собаки закончился убийством: рецидивист до смерти забил палкой знакомого, с которым вместе распивал спиртное.

Также сообщалось, что в Адыгее вынесли обвинительный приговор 64-летнему местному жителю за убийство знакомого. Мужчина нанёс собутыльнику множество ножевых ранений, а тело выбросил на окраине станицы.