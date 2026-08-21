У них ничего не летает: боец с позывным «Слон» рассказал, как ВС РФ используют окна в работе дронов ВСУ

Российский военный рассказал, как ВС РФ пользуются паузами в работе украинских дронов, которые возникают из-за топливного кризиса в ВСУ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Из-за топливного кризиса в работе дронов ВСУ появились «окна», которые позволяют российским военным осуществлять снабжение и продвигаться вперёд, в частности, на Добропольском направлении. Об этом рассказал боец группировки войск «Центр» с позывным «Слон».

«Появились «окна» в работе противника. Раньше такого не припомню. Вот буквально час-два у них ничего не летает. Значит, не смогли подвезти топливо для генераторов или дроны. Мы, кстати, эти «окна» используем для своего снабжениями, от чего противнику становится еще хуже. И себе все что нужно затаскиваем, и штурмовики вперед продвигаются», - рассказал «Слон».

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Ранее военкор Дмитрий Стешин отметил, что бойцы ВС России целенаправленно уничтожают АЗС на Украине, чтобы ВСУ не смогли заправлять свой транспорт.

Накануне ВС РФ уничтожили склады ВСУ и 8 тысяч кубометров топлива в Киевской области.