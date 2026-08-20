В ГД призвали увеличить стоимость подарков для учителей до 10 000 рублей

В Госдуме предложили увеличить лимит на подарки учителям. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Госдуме призвали увеличить лимит на допустимую стоимость подарков учителям. С такой инициативой в преддверии нового учебного года выступила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая.

Депутат предложила два способа изменить лимит стоимости подарков педагогам. Напомним, сейчас он составляет 3 тысячи рублей. Буцкая высказала мнение, что такой лимит устарел почти на 20 лет и высказалась за более чем троекратное его увеличение.

«Я считаю, что есть два варианта изменения лимита на подарки для учителей. Первый — повысить сумму до 10 тыс. рублей, а второй — оставить сумму в 3 тыс. рублей, но с ежегодной индексацией», — сказала она ТАСС.

Ранее депутат Новичков высказывал мнение, что лимит стоимости подарков учителям следует увеличить до 5 тысяч рублей.

Почему дорогие презенты могут стоить педагогу карьеры, юрист Костин объясняет здесь на KP.RU.

Напомним, родители могут подарить учителю алкоголь на 1 сентября, но педагогам нельзя распивать спиртное в учебном заведении.