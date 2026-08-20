Трамп признал необходимость войны против Ирана: «Сделал бы это снова 100 раз»

Трамп заявил, что у США не было выбора в действиях против Ирана Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона не оставалось другого варианта, кроме как нанести удар по Ирану. Слова Трампа передает радиостанция WABC.

«Причина, по которой я это сделал, заключается в том, что у нас не было выбора. И я сделал бы это снова сто раз. У них не может быть ядерного оружия, и ядерного оружия у них не будет», — пояснил американский глава.

Однако газета The Washington Post писала о раздражении Трампа в действиях против Тегерана. Теперь глава Белого дома начал допускать резкие высказывания в адрес партнеров на Ближнем Востоке. Например, Трамп ранее пообещал «разбомбить Оман к чертям», если тот вмешается в урегулирование на Ближнем Востоке.

По данным CNN, Вашингтон США сменил стратегию «как можно скорее сокрушить Иран» на идею «задушить его» со временем, приостановив переговоры с Ираном.