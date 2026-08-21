В ГД рассказали, куда обращаться, если в школе требуют сдать деньги

В Госдуме рассказали, что делать при поборах в школе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Если в школе с родителей учеников требуют сдать деньги или оказывают давление, они имеют право обратиться не только к директору учебного заведения, но и в ряд инстанций. Об этом напомнил депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

«В случае давления со стороны школы или родительского комитета спокойно объясните, что такие сборы не являются обязательными. Если ситуация не меняется, рекомендую написать заявление на имя директора с просьбой предоставить законные основания для сбора, но если реакции не последует, то стоит обращаться в управление образования, прокуратуру или Рособрнадзор», - сказал он РИА Новости.

Депутат напомнил, что сбор добровольных пожертвований может быть осуществлён, если сами родители решили сделать что-либо сверх обязательных нужд. Например, заказать экскурсию для детей или купить им подарки.

Ранее 83% опрошенных россиян признались, что сталкивались с поборами в школах и детсадах.

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