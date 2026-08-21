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НовостиПолитика21 августа 2026 0:24

Вэнс признался, что не знает, сколько продлится кампания экономического давления США на Иран

Вэнс: кампания экономического давления США на Иран может продлиться пару месяцев
Мария ПАВЛОВА
Ди Вэнс заявил, что США не знают, сколько продлится кампания экономического давления на Иран.

Ди Вэнс заявил, что США не знают, сколько продлится кампания экономического давления на Иран.

Фото: REUTERS.

Соединённые Штаты не знают, как долго продлится кампания экономического давления на Иран, о начале которой накануне объявил президент США Дональд Трамп. По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, она может продлиться от двух недель до двух месяцев. При этом он допустил, что кампанию придётся осуществлять и дольше.

«Всегда сложно предсказать это, и, честно говоря, в фокусе не это. На них оказывается огромное давление, это давление содействует достижению нашей цели - не допустить появления у них ядерного оружия, независимо от того, смогут они продержаться пару недель, пару месяцев или, быть может, дольше», - сказал Вэнс в интервью телеканалу Newsmax.

Ранее Трамп распорядился приостановить переговоры с Ираном. Вместо попыток быстро добиться соглашения США намерены усиливать давление на Иран в долгосрочной перспективе.

Также американский лидер заявил, что Соединённые Штаты Америки начинают «сокрушительную» экономическую операцию против Ирана за отказ заключать сделку с Вашингтоном.