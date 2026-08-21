Вэнс признался, что не знает, сколько продлится кампания экономического давления США на Иран

Ди Вэнс заявил, что США не знают, сколько продлится кампания экономического давления на Иран. Фото: REUTERS.

Соединённые Штаты не знают, как долго продлится кампания экономического давления на Иран, о начале которой накануне объявил президент США Дональд Трамп. По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, она может продлиться от двух недель до двух месяцев. При этом он допустил, что кампанию придётся осуществлять и дольше.

«Всегда сложно предсказать это, и, честно говоря, в фокусе не это. На них оказывается огромное давление, это давление содействует достижению нашей цели - не допустить появления у них ядерного оружия, независимо от того, смогут они продержаться пару недель, пару месяцев или, быть может, дольше», - сказал Вэнс в интервью телеканалу Newsmax.

Ранее Трамп распорядился приостановить переговоры с Ираном. Вместо попыток быстро добиться соглашения США намерены усиливать давление на Иран в долгосрочной перспективе.

Также американский лидер заявил, что Соединённые Штаты Америки начинают «сокрушительную» экономическую операцию против Ирана за отказ заключать сделку с Вашингтоном.