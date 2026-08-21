В посольстве объяснили отсутствие контактов Швеции с Россией по «Северным потокам»

Посол Беляев: Швеция не хочет найти виновных в теракте на «Северных потоках» Фото: REUTERS.

Швеция не контактирует с Россией по делу о подрыве «Северного потока» и не проявляет заинтересованности в установлении виновных. Об этом сообщил посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

«Швеция никак не взаимодействует с Россией по теме теракта на газопроводе "Северный поток". В Стокгольме, по всей видимости, хорошо понимают, кто стоит за этим преступлением, и не стремятся установить виновных», — сказал он для РИА Новости.

Глава дипмиссии отметил, что в основе действий Швеции лежит логика безоговорочной поддержки киевского режима и стремления нанести «максимальный ущерб» России.

26 сентября 2022 года произошли взрывы на двух российских газопроводах в Европу — «Северном потоке 1» и «Северном потоке 2». Германия, Дания и Швеция тогда допустили возможность целенаправленной диверсии.

В июле 2024 года следователи из Швеции закрыли дело о диверсии на «Северных потоках».