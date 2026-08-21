В США призвали ликвидировать Зеленского ради достижения мира на Украине. Фото: REUTERS.

Физическая ликвидация Владимира Зеленского могла бы приблизить достижение мира на Украине. Такое мнение высказал американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон.

«Можно было бы поручить ЦРУ убить Зеленского. Сделать все возможное, но остановить это насколько возможно», - сказал бывший американский военный в эфире YouTube-канала.

При этом вероятность того, что президент США Дональд Трамп пойдёт на такой шаг, крайне мала, добавил Уилкерсон.

Накануне французский политик Флориан Филиппо допустил возможность убийства Владимира Зеленского в связи со скандалом вокруг бывшего министра обороны Михаила Федорова.

Ранее французский политолог Александр Дель Валль указал на то, что украинские радикалы не желают заключения мира с Россией. Они не оставят Зеленского в живых в случае разрешения конфликта путем переговоров, предположил политолог.

При этом Зеленский сообщил, что его смерть не приведёт к краху Украины.