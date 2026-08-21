Пенсионер в Волгоградской области стрелял по БПЛА из ружья: что решил суд

ТАСС: стрелявшему по БПЛА пенсионеру Мухину отменили штраф. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Волгоградский областной суд 20 августа принял решение отменить наказание фермеру из Еланского района Николаю Мухину. Ранее пенсионер был оштрафован на 40 тыс. рублей за стрельбу по украинским беспилотникам. Суд также постановил вернуть мужчине ружье.

Дело по пункту 3 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ против Мухина было прекращено в связи с его действиями в состоянии крайней необходимости.

«С учетом действия лица в условиях крайней необходимости прокуратура региона принесла протест на указанные судебные акты. Права гражданина будут восстановлены», — передает слова представителя прокуратуры «КП-Волгоград».

Как передает издание, несмотря на судебные разбирательства, фермер продолжает трудиться в поле. Юридические вопросы он поручил адвокату, а сам занялся пахотой. Управление хозяйством он передал сыну, но каждый день выходит в поле сам. После смерти жены четыре года назад он полностью сосредоточился на помощи сыну и внучкам.

Напомним, что в начале июля в селе Волково произошел инцидент. Тогда 66-летний Мухин услышал ночью звук пролетающего БПЛА над домом. Пенсионер, как заядлый охотник, имел легальное оружие. Мужчина совершил звонок в 112 и сообщил траекторию движения дронов. После — Мухин предпринял попытку сбить один. Хотя он промахнулся, диспетчер экстренной службы зафиксировал звуки стрельбы и направил к его дому полицейских.

По итогам разбирательства за стрельбу в населенном пункте был составлен административный протокол. Мировой суд приговорил его к штрафу 40 тыс. рублей, изъял оружие и отозвал разрешительные документы. Суд аргументировал это тем, что подобные действия квалифицируются как грубое нарушение правил оборота оружия.

Однако после публикации в СМИ за Мухина вступились депутаты, губернатор Курской области Александр Хинштейн и глава RT Маргарита Симоньян — все сошлись во мнении, что таких граждан «наказывать» нельзя.

Напомним, что Симоньян заявила о намерении оплатить штраф волгоградскому фермеру за попытку сбить дрон из ружья.

Напомним, что губернаторы российских регионов просят жителей не снимать работу ПВО и места падения дронов. Запреты действуют в многих регионах по решениям оперштабов.