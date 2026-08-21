В России могут ввести штрафы за неисполнение решений региональных властей

В КоАП хотят ввести штрафы за неисполнение решений региональных властей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Правительство России направило в Госдуму новый законопроект. Он предусматривает штрафы до 1 млн рублей за невыполнение решений оперативных штабов. Документ опубликован в электронной базе парламента.

Законопроект предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей, устанавливающей штрафы за неисполнение решений глав регионов или оперативных штабов, принятых в пределах их полномочий.

Для граждан размер штрафа может составить от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. рублей либо дисквалификация на срок от одного до трех лет. Для юридических лиц предусмотрен штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин дал поручение сформировать оперативные штабы в субъектах Федерации. При этом в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях — штабы обороны.

Согласно этому решению, все постановления, принятые данными органами в рамках их компетенции, носят обязательный характер как для физических и юридических лиц, так и для органов власти всех уровней.

Как следует из пояснительной записки, действующее законодательство содержит локальные региональные нормы об ответственности за неисполнение таких решений, однако на федеральном уровне подобная норма отсутствует.

Немногим ранее депутат Сергей Миронов внес в Государственную думу законопроект, ужесточающий контроль в коммунальной сфере. Документ предусматривает включение в государственную информационную систему ЖКХ (ГИС ЖКХ) данных о техническом состоянии сетей, их износе, авариях и механизме формирования тарифов.

Законодательная инициатива, внесенная в Госдуму в начале августа, предполагает расширение прав туристов. Например, они смогут официально обращаться с претензиями к турагентам и запрашивать возмещение убытков. Документ также определяет рамки ответственности туроператоров и сторонних поставщиков услуг.

Кроме этого, ГД одобрила во II чтении законопроект, который вводит административную ответственность для операторов цифровых платформ за нарушение требований закона о платформенной экономике.