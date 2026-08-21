В посольстве отметили стремление России к беспристрастному расследованию теракта на «Северных потоках»

Посол Беляев: Москва настаивает на расследовании теракта на «Северных потоках» Фото: REUTERS.

Россия не намерена отказываться от требования провести полное и независимое расследование диверсии на «Северном потоке», а также привлечь виновных к ответственности. Об этом заявил посол РФ в Швеции Сергей Беляев.

«Россия, со своей стороны, настаивала и будет настаивать на проведении всеобъемлющего беспристрастного расследования этого теракта, нахождении и привлечении к ответственности его заказчиков и исполнителей», — уточнил посол для РИА Новости.

Ранее Беляев подтвердил, что Швеция не желает контактировать с Россией по делу о подрыве «Северного потока». Посол заверил, что Стокгольм не хочет устанавливать виновных.

Накануне в Хорватии был задержан украинский водолаз Владимир Ш, который, предположительно, участвовал в подрыве газопроводов «Северный поток».

Военкор KP.RU Александр Коц в свою очередь перечислил имена всех участников теракта «Северных потоков».