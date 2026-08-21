Турист хотел ввезти в Японию 200 живых ящериц и спрятал их в необычном месте

Мужина пытался ввезти в Японию 200 ящериц в носках. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Мужчина пытался незаконно ввезти в Японию 200 живых ящериц. Его задержали таможенники, информирует телеканал Fox News.

Сообщается, что 23-летний контрабандист – гражданин Мексики. Рептилий он спрятал в носках. Среди них оказалось несколько мексиканских аллигаторовых ящериц, они находятся под угрозой исчезновения. В Японии высок спрос на экзотических рептилий.

Для того, чтобы спрятать ящериц, мужчина использовал 22 пары носков. Когда таможенники обнаружили рептилий, одна из них уже погибла.

Ранее россиянам раскрыли, как контрабандисты перевозят различных животных и птиц через границу.

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