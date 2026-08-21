Посол Джалали: США хотят скрыть факт удара по начальной школе в Минабе Фото: REUTERS.

Иранский посол в Москве Казем Джалали заявил, что удар по школе в иранском городе Минабе был нанесен именно американскими военными, однако Вашингтон всеми силами отрицает свою причастность, чтобы избежать ответственности. Об этом дипломат сообщил в беседе с РИА Новости.

«США нет необходимости подтверждать или опровергать это; остатки управляемых ракет Tomahawk на месте происшествия, а также различные доказательства и отчеты подтверждают, что целью нападения стала действующая начальная школа для девочек», — указал Джалали.

Посол напомнил, что Белый дом в середине июля отказался признавать вину, заявив, что их военные никогда не наносят удары по детям. Джалали назвал отрицание этого очевидного факта прямым оскорблением мирового общественного мнения. По его мнению, США пытаются замять эту человеческую трагедию с помощью пустых политических заявлений, но виновные в случившемся обязательно должны понести наказание.

Напомним, 28 февраля 2025 года, пострадала начальная школа для девочек в Минабе. В результате удара погибли 165 девочек, также сообщалось о гибели не менее 14 учителей.