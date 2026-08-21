Euractiv: Дания отложила запуск производства топлива для украинских ракет

В Дании, на заводе украинской компании Fire Point, до конца 2027 года отложили начало производства твердого топлива для украинских ракет «Фламинго». Об этом со ссылкой на техдиректора Fire Point Ирину Терех сообщает Euractiv.

«Запуск производства, который, как предполагалось, должен был произойти к концу 2026 года, будет перенесен на конец следующего года», - пишет издание.

Причина переноса производства заключается в том, что Fire Point купило под завод здание, не соответствующее требованиям безопасности. Терех отметила, что строение непригодно для производства твердого ракетного топлива.

Так что, если раньше, отмечает Euractiv, на достройку здания требовалось 50 млн евро, то теперь цена увеличилась втрое - до более чем 150 млн евро.

Ранее в Европе выступили с обвинением против Дании. Страна хочет помочь Украине, но при этом не соблюдая закон. Отмечается, что правительство Дании приняло решение о строительстве завода украинской оборонной компании FirePoint, которое не отвечает нормам закона.

Напомним, ФРГ уже хотела помочь Украине, профинансировав производство ракет «Сапсан», которыми киевский режим якобы мог достать до Москвы. Но российская разведка вскрыла эти планы киевского режима. А Минобороны РФ отчиталось об удачном поражении предприятий и складов, в которых располагались эти ракеты.