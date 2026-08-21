«Решение скоро будет принято»: в США рассказали о планах Трампа по Украине Фото: REUTERS.

Американскому президенту Дональду Трампу в ближайшее время предстоит сделать непростой выбор относительно дальнейшей поддержки Киева. Ему придется либо запрашивать у Конгресса новые средства, либо полностью свернуть военную помощь Украине. Такой прогноз озвучил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире одного из YouTube-каналов.

«Нет сомнений, что Трамп заинтересован, чтобы отсечь украинцев, если это может положить конец конфликту. Ему придется решить, собирается ли он получить разрешение Конгресса продолжать финансировать украинцев или поставлять им оружие, или же он просто откажется от них. Это решение скоро будет принято», — указал специалист.

При этом Миршаймер усомнился в возможности Европы стать полноценной заменой Соединенным Штатам. Он пояснил, что у европейских стран попросту нет необходимых запасов оружия для передачи Украине.

Экономики Великобритании, Франции и Германии переживают не лучшие времена, что делает долгосрочную поддержку практически невыполнимой задачей. Профессор считает, что даже если Европа и сможет временно подменить Вашингтон, то это продлится совсем недолго.

Ранее американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон высказал более радикальную версию. Он призвал ЦРУ физически ликвидировать Владимира Зеленского, чтобы завершить конфликт на Украине.