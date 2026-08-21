В России предложили развивать городской электротранспорт Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой сохранить и модернизировать городской электротранспорт в России. Он подчеркнул, что трамваи и троллейбусы — это экологичный и быстрый вид передвижения, и их закрытие является ошибочным решением. Об этом политик написал в мессенджере «Макс».

«Важно делать всё, чтобы их не только сохранить, но и развивать. Прежде всего это касается выделенных линий, благодаря которым можно увеличивать скорость движения, избегать ожидания в пробках», — указал он.

Володин отметил, что за последние 15 лет количество троллейбусов сократилось на треть, а трамваев — на пятую часть. Спикер напомнил, что в 2026 году модернизация трамвайных систем уже идет в восьми городах, включая Волгоград и Нижний Новгород. Он предложил расширить эту программу, добавив новые регионы, и подчеркнул, что обновление наземных сетей обходится дешевле строительства метро.

Особое внимание Володин уделил новым гибридным троллейбусам с запасом хода до 40 км без контактной сети. Он также добавил, что все необходимые комплектующие производятся в России и конкурентоспособны за рубежом.

Политик призвал не заменять электротранспорт автобусами и не застраивать трамвайные депо торговыми центрами. Он уверен, что у трамваев и троллейбусов большое будущее, если подойти к их развитию с умом и современными технологиями.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в сфере общественного транспорта в России пока сохраняется достаточно проблем.