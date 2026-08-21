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НовостиПолитика21 августа 2026 5:24

Рябков объяснил, имеет ли значение длительность встреч Лаврова и Рубио

Рябков призвал не оценивать встречу Лаврова с Рубио по хронометражу
Семен ЗИМИН
Рябков объяснил, имеет ли значение длительность встреч Лаврова и Рубио

Рябков объяснил, имеет ли значение длительность встреч Лаврова и Рубио

Фото: REUTERS.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал NEWS.ru, что встреча главы МИД Сергея Лаврова с госсекретарём США Марко Рубио в столице Филиппин продлилась 35 минут. По его словам, оценивать итоги дипломатической беседы исключительно по её хронометражу было бы неверно, так как это не отражает сути состоявшегося диалога.

«В мировой практике длительность встречи определяется не только повесткой дня, но и необходимостью предметного обсуждения конкретных, зачастую узкоспециализированных вопросов», — указал дипломат.

Рябков подчеркнул, что прошедшее обсуждение было частью регулярного рабочего процесса по сверке позиций по актуальным международным и двусторонним темам.

Также замглавы МИД отметил, что интенсивность дискуссии в Маниле оказалась достаточной, чтобы министры смогли обменяться мнениями по принципиальным аспектам взаимодействия. Он добавил, что такой формат общения свидетельствует о деловом и прагматичном подходе как с российской, так и с американской стороны.

Ранее Сергей Лавров довел до госсекретаря США Марко Рубио, что без помощи западных кураторов киевский режим не смог бы совершать террористические акты против россиян.