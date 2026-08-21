Рябков: США предложили нереалистичную замену похороненному договору по СНВ-III. Фото: Belkin Alexey/GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты Америки предложили нереалистичную альтернативу похороненному договору по СНВ-III. Об этом в интервью NEWS.ru заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат напомнил, что ранее США публично приветствовали «кончину» Договора. В Вашингтоне отметили, что документ больше не удовлетворяет требованиям США к подобным соглашениям — ни по охвату, ни по «потолкам» для вооружений, ни по составу.

«Предложили нереалистичную альтернативу — некие многосторонние переговоры, завязав их на обязательное вовлечение Китая, несмотря на категорический отказ Пекина», - отметил Рябков.

В этом же интервью, напомним, Сергей Рябков, тем не менее, заявил, что диалог между Россией и США возможен. Но Москва не отступит от принципиальных позиций.

Ранее замглавы МИД отмечал, что США сделали ставку на гонку вооружений, отказавшись добровольно соблюдать центральные ограничения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).