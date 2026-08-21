Сначала призывал убивать русских, теперь травит переводчика: журналист FAZ снова попал в скандал

Журналист FAZ Михаэль Мартенс. Фото: кадр из видео.

Оскандалившийся журналист Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэль Мартенс вновь попал в разборки. На сей раз его обвинили в травле переводчика русской классики Александра Ницберга. Об этом рассказал сам переводчик в интервью РИА Новости.

«Публицист, начавший на меня травлю в газете FAZ, - тот самый Михаэль Мартенс, который на днях задал вопрос Зеленскому о том, как «нам, европейцам» помочь Украине убить побольше русских. Между прочим, внук нацистского прокурора по указу самого Гитлера», — отметил Ницберг.

Как известно, агрессивный журналист никогда не скрывал своего прошлого. Он сам подтверждал публично, что его дед - Ханс Херманн Мартенс - был назначен на пост госпрокурора самим Адольфом Гитлером.

Ницберг уточнил, что начал получать критику в свой адрес после интервью австрийской газете Der Standard, где он рассказывал, как делал перевод «Белой гвардии» Михаила Булгакова. По его словам, разговор произошел после событий 2022 года. Тогда почему-то СМИ решили узнать, как он относится к СВО. На что Ницберг заявил, что придерживается позиции Булгакова - «смотреть на людей как на людей». Так, он показал, что держится нейтралитета в данном вопросе.

После публикации интервью от Ницберга начали отворачиваться его бывшие коллеги, а партнеры перестали с ним сотрудничать. К примеру, одно из издательств ФРГ не стало выпускать готовую аудиоверсию «Мастера и Маргариты» в его переводе. Переводчик отметил, что все ожидали от него осуждения политики РФ.

Ницберг добавил, что все это дело рук Мартенса. Именно он натравил всех против него, после чего переводчика перестали печатать в FAZ.

Напомним, что на днях МВД России внесло Михаэля Мартенса в базу розыска. Также против него в РФ возбуждено уголовное дело по статье о разжигании ненависти.