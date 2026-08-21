«Это нежелательный сценарий»: В МИД рассказали, как Россия ответит на изъятие замороженных активов

Рябков: у РФ достаточный арсенал мер для ответа на изъятие замороженных активов. Фото: Belkin Alexey/GLOBAL LOOK PRESS

Российская Федерация располагает достаточным арсеналом мер реагирования на случай изъятия замороженных активов. Об этом в интервью NEWS.ru заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат добавил, что Москва оставляет за собой право на любые ответные шаги в полном соответствии с принципом взаимности.

«Это нежелательный сценарий, но если Запад пойдет по пути эскалации, с нашей стороны последует должная реакция», - заверил представитель российского МИД.

Накануне официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что в случае передачи Западом замороженных активов России в пользу Украины, ЕС станет настоящим пособником терроризма.

Глава МИД РФ Сергей Лавров уже неоднократно говорил о том, что Москва не будет просто стоять и смотреть, как ее замороженные активы осваиваются и направляются Киеву.