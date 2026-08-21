Рябков: переговоры Ирана с Оманом не гарантируют деэскалацию в Ормузском проливе Фото: REUTERS.

Даже благополучный исход диалога Тегерана и Маската не гарантирует стабильности в Ормузском проливе. Замглавы МИД Сергей Рябков в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что нынешнюю обстановку в Персидском заливе нельзя назвать затишьем из-за регулярных ударов и морской блокады.

«При этом сохраняются риски дальнейшей деградации обстановки и эскалации напряженности даже в случае успешного завершения переговоров между Ираном и Оманом о режиме судоходства в Ормузском проливе», — уточнил замминистра.

Дипломат отметил, что одна из главных проблем — отсутствие доверия к любым соглашениям после их неоднократного срыва. При этом Тегеран уже ясно дал понять, что готов защищать свои объекты в регионе.

Рябков констатировал, что переговорный процесс неоднократно нарушался, и это подрывает прочность будущих договоренностей. Он добавил, что даже при позитивном завершении ирано-оманских консультаций эскалация остается вероятной. Россия, в свою очередь, продолжает мониторить ситуацию для возможной стабилизации обстановки.

Стоит отметить, что Россия твердо выступает за свободный проход кораблей через все морские артерии, включая Ормузский пролив. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.