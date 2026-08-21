ВКС России ударили авиабомбами ФАБ-500 по пунктам ВСУ в Харьковской области Фото: REUTERS.

ВКС России нанесли удар по позициям ВСУ в Харьковской области. Для поражения целей использовались пять авиабомб ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

В ходе разведывательных мероприятий в населенном пункте Благодатное были обнаружены пункты временной дислокации 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Российские военные летчики оперативно отработали по выявленным объектам. В ведомстве уточнили, что все назначенные цели были успешно поражены, что подтвердили средства объективного контроля.

Помимо этого, Вооруженные силы РФ провели ночную атаку на объекты противника в одесском порту Рени. Удары наносились по складам, где хранилось вооружение, военная техника и иное имущество украинской армии.