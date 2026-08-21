Холдинг VK подал в суд на компанию Apple Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В московский Арбитражный суд поступил иск от холдинга VK против американской корпорации Apple. Ответчиками по делу выступают сразу три структуры, включая российское ООО «Эппл рус». Информация об этом появилась в официальной картотеке арбитражных дел.

Исковое заявление было подано 19 августа. В качестве ответчиков привлечены основное российское юрлицо компании, головная Apple Inc. и европейская структура Apple Distribution International Limited. Суть претензий пока официально не раскрывается, однако конфликт имеет предысторию.

- Apple без предупреждения в одностороннем порядке удалила приложения VK из App Store. В иске VK требует от Apple вернуть приложения компании в Аpp Store, восстановить возможность пользователям получать уведомления из приложений и взыскать неустойку в случае неисполнения решения суда, - заявили в пресс-службе VK.

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации ранее подчеркивали, что удаление приложений VK из магазина App Store не имеет под собой технических или юридических оснований.

В ведомстве называли эти действия политически мотивированными и отметили, что официальных уведомлений о санкционных ограничениях от Apple в адрес российской стороны не поступало.