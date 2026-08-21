Питон Джоди Фостер стал первой в мире змеей, получившей новаторское лечение рака Фото: Shutterstock/FOTODOM

В зоопарке Честера сетчатому питону по кличке Джоди Фостер впервые в мире применили электрохимиотерапию — метод, который обычно используют для людей. Рептилия весом 50 кг и длиной 4,5 метра перестала есть и много лежала, а врачи нашли у неё злокачественную опухоль челюсти. Подробностями делится The Guardian.

Опухоль удалили хирургически, но она вернулась и начала разрушать кость, угрожая жизни змеи. Тогда ветеринар Иэн Эшпол вместе с онкологами из Ливерпульского университета адаптировал для рептилии процедуру с препаратом блеомицин и электрическими импульсами. После 90-минутной операции питон снова начал нормально питаться и, по словам персонала, вернул прежнюю активность.

Для операции Джоди пришлось сдвинуть два стола, чтобы получилась платформа размером с двуспальную кровать. Специалист Хосе Альварес Пикорнелл отметил, что успех лечения стал результатом тесного сотрудничества и теперь поможет другим ветеринарам. Проверка на этой неделе показала, что признаков рака больше нет, а подробности процедуры опубликуют для мирового сообщества.

Ранее KP.RU рассказывал, как в Томском политехническом университете, на мощном университетском ядерном реакторе, ученые проводят уникальное лечение для кошек и собак с тяжелыми, неоперабельными формами рака – нейтронную терапию.