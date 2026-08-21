Названный в честь чернокожего героя авианосец хотят переименовать в честь Трампа

Американский авианосец вида «Форд», который должен носить имя «Дорис Миллер», хотят переименовать. Фото: US Navy/via Globallookpress.com/Global Look Press

Военно-морские силы США работают над переименованием строящегося авианосца, который должен был носить имя чернокожего моряка Дориса Миллера, прославившегося своими героическими действиями во время атаки на Перл-Харбор. Его хотят переименовать в честь американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом внутренних обсуждений.

Во время первого президентского срока Трампа ВМС Штатов объявили, что авианосец вида «Форд» будет носить имя «Дорис Миллер». Однако сейчас обсуждается, действительно ли стоит давать название кораблю в честь темнокожего военного.

«Неясно, на какое название хочет сменить имя авианосца командование ВМС, хотя два источника сообщили, что велись внутренние обсуждения о переименовании корабля в честь Трампа... Вместо этого ВМС хотят переименовать в честь Миллера другой военный корабль и представить его к Медали Почета - высшей награде за воинскую доблесть», - указано в статье.

Уточняется, что вопросом о награждении будет заниматься Конгресс. Однако утвердить данное решение может лишь Трамп.

По словам одного из источников, на фоне споров о названии корабля ВМС фактически перестали называть его USS Doris Miller и используют только бортовой номер - CVN-81.

Ранее KP.RU писал, что Трамп после завершения боев с Ираном хочет объявить Ормузский пролив американской территорией. Однако власти Тегерана крайне не согласны с этим, заявив, что обязательно «развеют иллюзии» президента США.