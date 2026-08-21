NIAC: США депортировали россиян в Иран на фоне атак на ядерные объекты Фото: REUTERS.

Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) провела массовые задержания граждан Ирана и организовала их принудительную высылку, когда в прошлом году Вашингтон и Тель-Авив атаковали ядерные объекты Исламской республики. Об этом сообщил Национальный ирано-американский совет (NIAC) со ссылкой на внутренние документы ICE.

Отмечалось, что на одном из депортационных рейсов вместе с иранцами оказались граждане России и Египта.

Совет уточнил, что приказ о депортации иранцев поступил от Белого дома в дни ударов по трем ядерным объектам Ирана в июне 2025 года. Судебные решения при этом запрещали высылать в республику некоторых из депортируемых.

Как писал сайт KP.RU, в декабре прошлого года около 50 граждан Ирана, России и ряда неназванных арабских стран были депортированы из США. Чартерный рейс для депортации иранцев стал вторым в истории. Первый полет состоялся в сентябре 2025 года. Арабские и российские граждане должны были покинуть самолет по приземлении в Каире, после чего иранцы отправились в Кувейт для рейса в Тегеран.